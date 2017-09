Het kan nog dagen duren voor we weten wat er met die bus gebeurd is

APELDOORN - Het onderzoek naar het busongeluk donderdag in Apeldoorn gaat nog dagen duren. Dat zegt een woordvoerster van de politie vrijdag. Bij het ongeluk raakten zeven mensen gewond, van wie er een slecht aan toe is.

De politie, vervoerder Syntus en de gemeente Apeldoorn doen onderzoek naar hoe het kan dat de bus zich vastreed onder een viaduct nabij station Osseveld. De buschauffeur reed niet over de busbaan maar over het hoger gelegen fietspad.

'Er moet technisch onderzoek en sporenonderzoek worden gedaan en getuigen worden gehoord', verklaart de politiewoordvoerster. 'Het onderzoek gaat nog zeker tot na het weekeinde duren.'

'Enorm geschrokken'

Met de buschauffeur gaat het naar omstandigheden goed, laat een woordvoerder van Syntus weten. 'Fysiek gezien valt het wel mee. Hij is thuis, maar is wel enorm geschrokken.' De vervoerder doet ook onderzoek. 'Maar het politieonderzoek loopt ook. Die is daarvoor.'

'Heel erg'

De gemeente Apeldoorn heeft intern alle betrokkenen gesproken. 'De eerste indruk is dat er door ons geen fouten zijn gemaakt. Maar dat is een eerste indruk, de politie onderzoekt het nog. Maar we hebben overlegd met Syntus en daarop ook aanpassingen ter plaatse doorgevoerd. Er rijdt daar elk halfuur een bus. En nu gaat het een keer mis. Dat vinden we heel erg en betreuren we', benadrukt een woordvoerder van de gemeente.

