Wielrenner Fabio Jakobsen boekt tweede zege op rij, maar moet deze wel delen

HARDENBERG - De vierde etappe van Olympia's Tour heeft twee winnaars opgeleverd. Fabio Jakobsen uit Heukelum mocht zich vrijdag na de massasprint samen met Gerben Thijssen op het podium in Hardenberg melden.

De organisatie van de Nederlandse etappekoers voor beloften had in eerste instantie Jakobsen als winnaar aangewezen van de 'millimetersprint'. Nadat de beelden van de finish echter een paar keer waren teruggekeken, kwam de organisatie tot de conclusie dat er geen verschil met Thijssen waarneembaar was. Daarom mocht de Belg zich samen met de Nederlandse beloftenkampioen op het podium laten huldigen.

Het was voor Jakobsen de tweede overwinning op rij. Donderdag was hij in het Drentse Vledder de snelste in de massasprint.

Groot talent

Jakobsen wordt als een groot talent gezien; volgend seizoen wordt hij prof bij Quick-Step. Bij de beloften werd Jakobsen dit jaar voor de tweede keer Nederlands kampioen.

Dit jaar won hij ook de Profronde van Noord-Holland en Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt.