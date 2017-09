Een vrouw is bijna 7 jaar van haar leven ongesteld

ARNHEM - 'Als mannen het maandelijks zouden meemaken, dan was er allang veel meer aandacht voor.' Dat denkt gynaecoloog Bertho Nieboer van het Radboudumc in Nijmegen. Hij onderzoekt menstruatieklachten.

Nieboer is beter bekend als 'Dokter Bertho' van zijn accounts op Twitter en Facebook.

De vrouwenarts riep in juli vrouwen op mee te doen met het onderzoek. 'Er is nooit echt goed onderzoek naar menstruatieklachten gedaan.' Nieboer rekende op de deelname van zo'n 10.000 vrouwen, dat zijn er nu al meer dan 40.000.

Taboe

Volgens Nieboer ligt er nog altijd een taboe op het onderwerp. Dat denkt ook Paula Kragten uit Apeldoorn van Period!, een online magazine over menstruatie. Zij schrijft een boek over het onderwerp. 'Vrouwen zijn gemiddeld bijna 7 jaar van hun leven ongesteld en gooien rond de 13.000 tampons en maandverbanden weg', rekent ze voor.

Nieboer en Kragten.

Volgens Kragten zijn menstruatieklachten een onderwerp waar vrouwen onderling wel over klagen, maar dat de stap om naar de huisarts of gynaecoloog te gaan nog steeds te groot is.

Eerste uitkomsten uit het onderzoek

Nieboer trekt alvast een paar conclusies uit zijn onderzoek: 'Een meerderheid van de vrouwen heeft buikpijn. Drie van de vier vrouwen zijn prikkelbaar of neerslachtig en een groot deel heeft last van vermoeidheid.'

Hij constateerde dat veel vrouwen aangeven dat ze het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen met hun klachten. In veel gevallen vertellen vrouwen hun werkgever het niet als ze heftige buikpijn hebben doordat ze ongesteld zijn, ze zeggen dan liever dat ze griep hebben.

'Houd als werkgever rekening met klachten'

Volgens de Nijmeegse vrouwenarts zouden werkgevers meer rekening moeten houden met menstruatieklachten, veel vrouwen gaven in het onderzoek aan dat ze meer flexibiliteit zouden willen om bijvoorbeeld thuis te werken.

Paula van Period! vindt het goed dat menstruatiepijn op de kaart wordt gezet. 'Maar we moeten wel oppassen dat we het niet gaan medicaliseren. In veel gevallen kan je goed functioneren tijdens de menstruatieperiode.'

Het onderzoek duurt nog een week. Vrouwen kunnen nog meedoen. Bertho Nieboer zoekt vooral vrouwen die weinig last hebben van menstruatiepijn en vrouwen tussen de 15 en 25 jaar.