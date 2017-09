Veel leegstand in binnenstad Arnhem

ARNHEM - In de Arnhemse binnenstad staat 12 procent van de panden nu leeg. Dit is twee keer zoveel als de 17 andere grote steden in Nederland waar de leegstand 6 procent is. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locates.

Deze week werd bekend dat warenhuis Topshelf vertrekt uit Arnhem. Topshelf zit nog maar een jaar in het oude V&D-pand. Ondernemers zien Hudson's Bay graag in Arnhem neerstrijken als opvolger, maar Arnhem staat nog niet op het lijstje van de Canadese keten. Vijf jaar geleden stond in Arnhem nog 9,2 procent van de centrumgebouwen leeg; in Nijmegen 6,2 procent. Dat laatste percentage was vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Anno 2017 staat in Nijmegen 6,6 procent leeg, tegenover 6 procent landelijk. Caspar Wortmann van de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem ziet mogelijkheden. Het klopt dat er winkels in Arnhem verdwijnen, maar er komt genoeg nieuws voor terug, naast winkels ook horeca en cultuur. Arnhem werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad.