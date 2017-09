Moeite met lezen en schrijven, maar toiletjuf Addy heeft een glossy

ARNHEM - Ze is de beroemdste toiletjuf van Gelderland. De 59-jarige Addy van Meerten uit Beneden-Leeuwen. Addy heeft een eigen glossy en dat terwijl ze laaggeletterd is.

Ruim een jaar geleden begon toiletjuf Addy met taallessen en met succes want de artikelen in de glossy schreef ze zelf. Addy is taalambassadeur voor de Stichting Lezen en Schrijven. Deze week is de Week van de Alfabetisering en tijdens deze hele week is Addy druk met het uitdelen van haar glossy.

Veel schaamte bij laaggeletterden

In Gelderland is 1 op de 10 mensen laaggeletterd. Addy: 'Veel mensen schamen zich als ze moeite hebben met lezen en schrijven. Ik was ook te trots maar ik ben blij dat ik nu les heb. Ik kan nu verhalen schrijven over mijn werk als toiletjuf.' Met Addy's verhaal hoopt Stichting Lezen en Schrijven meer mensen over de streep te trekken.

Addy's lerares Marianne Herckenrath stimuleerde haar de verhalen op te schrijven. 'Ik moest zo lachen om al die anekdotes over haar werk. Addy zei: ik kan er een boek over schrijven. Toen zei ik: dat gaan we doen!'

'Ik schreef alles achter elkaar, vergat de komma's'

Gestimuleerd door haar docente begon Addy met een eerste verhaal, maar het duurde wel even voordat ze de tekst goed had. 'Ik schreef alles achter elkaar, vergat de komma's en gebruikte geen hoofdletters.'

De toiletjuf uit Beneden-Leeuwen denkt dat ze nog een jaar les nodig heeft.

Van de glossy zijn tweeduizend exemplaren gedrukt. Ze worden bij bibliotheken en ROC's (de voormalige mbo-scholen) neergelegd. De Week van de Alfabetisering duurt nog tot en met 10 september.