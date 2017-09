Website van Appelpop weer bereikbaar

Foto: Ton Arbouw

TIEL - De website van Appelpop in Tiel was vrijdagmiddag een tijdje overbelast. Daardoor was onder meer niet te bekijken wat het programma is van het grootste gratis meerdaagse festival in Nederland.

Appelpop is deze vrijdag en zaterdag op de Waalkade in Tiel. Op het podium staan onder anderen singer/songwriter Tom Odell, Kensington, De Jeugd van Tegenwoordig, Triggerfinger, Di-Rect, Broederliefde, Ronnie Flex en Boef. Ieder jaar trekt het festival rond de 150.000 bezoekers. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.