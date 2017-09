Bacterie in het water; zwemmers Swim to Fight Cancer moeten roeien

ULFT - De organisatie en deelnemers van Swim to Fight Cancer gaan niet bij de pakken neer zitten na het besluit om zaterdag niet te zwemmen in de Oude IJssel bij Doetinchem. Een bacterie gooit volgens het Waterschap Rijn & IJssel roet in het eten. Er wordt niet gezwommen.

'Ontzettend jammer, we wisten dat dit er misschien aan zou komen. Maar gelukkig hadden we een tweede plan achter de hand, we gaan nu met alle deelnemers in kano’s roeien in een lange slinger', vertelt organisator Margot Verhagen.

Ze vertelt: ’De volwassenen gaan 4 kilometer roeien en de kinderen 2,7 kilometer. Dus er moet nog steeds een inspanning worden geleverd om de sponsoren te bedanken.’

Deelnemers Britt Hermans en Janet Ankersmit vinden het vervelend, maar geven hun doel niet op. 'Ik vind kanoën een beetje eng, maar we doen het allemaal voor het goede doel', vertelt Britt, die kortgeleden haar moeder verloor aan kanker en daarom graag geld inzamelt voor de bestrijding van de ziekte. 'Ik ga morgen de kano in en volgende week naar Apeldoorn', zegt Janet over de aankomende zwemevenementen van Swim to Fight Cancer.Aanvankelijk zouden 97 zwemmers het water in gaan. Organisator Verhagen hoopt dat zij ondanks het besluit om niet te zwemmen zaterdag wel in een kano stappen. De opbrengst staat tot op heden al op ruim 45.000 euro.

Foto: REGIO8