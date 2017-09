2,5 miljoen kippen geruimd om fipronil

ARNHEM - Tientallen pluimveehouders hebben tot dusver in totaal 2,5 miljoen kippen laten ruimen als gevolg van het fipronilschandaal, blijkt uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De voedselveiligheidwaakhond verbiedt dat stallen langer worden schoongemaakt met waterstofperoxide.

De kans is groot dat dit aantal de komende weken nog verder gaat oplopen. Ruim een maand na het uitbreken van het eierschandaal zijn 97 van de 747 aanvankelijk geblokkeerde stallen schoon verklaard en volledig vrij gegeven. Bijna de helft van alle stallen (375) zit nog volledig op slot.

Fipronilvrij

Veel pluimveehouders hadden hoop dat door te ruien, waarbij de besmette kippen op een dieet worden gezet, het fipronil zou worden afgebroken. Maar in de praktijk blijken de eimonsters tegen te vallen. Soms zijn de gehaltes fipronil zelfs nog hoger dan voorheen, omdat de kippen het fipronil via de eieren afbreken. Pluimveehouder Edwin van Remmen uit Varsselder zei eerder deze week al tegen Omroep Gelderland dat hij daardoor afscheid moet nemen van twee derde van zijn kippen.

Zo lang de eieren van besmette bedrijven niet voldoen aan de norm mogen ze niet worden verkocht. Ook het schoonmaken en volledig fipronilvrij maken van volle stallen blijkt ingewikkelder dan gedacht.

NVWA verbiedt schoonmaken met waterstofperoxide

Onderzoekers en pluimveeartsen boekten weliswaar goede resultaten met 3 procent waterstofperoxide, maar de NVWA heeft dat nu verboden, omdat het ademhalingsproblemen kan veroorzaken bij kippen. Dit tot frustratie van veel kippenboeren, aldus voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) in EenVandaag. 'Want nu moeten de dieren vaak worden geruimd, omdat er geen andere oplossing is.'

Gezondheidsklachten

Volgens De Haan hebben tientallen pluimveehouders tot dusver al het besluit genomen te ruimen. Ze houdt er rekening mee dat het aantal nog verder gaat oplopen. 'Ik hoor steeds meer mensen aangeven dat ze het niet meer zien zitten. Dat ze het emotioneel niet meer trekken, enorm zijn afgevallen of in het ziekenhuis zijn opgenomen met gezondheidsklachten. Het hele gezin lijdt eronder. Die kiezen om te ruimen, anders gaan ze er zelf aan onderdoor.'

