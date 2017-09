Burgemeester in brief: blussen brand Knorhof 'naar behoren'

Foto: Omroep Gelderland

ERICHEM - De bestrijding van de brand in de varkenshouderij in Erichem is 'naar behoren' verlopen. Dat concludeert burgemeester Jan de Boer van Buren, waar Erichem deel van uitmaakt, in een brief aan de gemeenteraad.

De brand in de varkenshouderij brak op 27 juli rond 17.30 uur uit. De brandweer heeft de brand met ongeveer 100 brandweermensen en 19 voertuigen bestreden, maar kon niet voorkomen dat alle 20.000 aanwezige varkens de dood vonden. In de brief aan de gemeenteraad gaat burgemeester De Boer uitgebreid in op de bestrijding van de brand en de dagen erna. Voor het optreden van brandweer, politie en de Omgevingsdienst Rivierenland gaat het college nog de complimenten overbrengen. Overigens stelt de Burense burgemeester wel, dat de verdeling van bevoegdheden bij het bedrijf Sebava (voorheen de Knorhof) een 'complicerende factor is geweest'. Eigenaar wilde tweede verdieping slopen Uit een aparte brief aan de gemeenteraad blijkt dat Sebava van plan was de tweede verdieping van de varkensflat te slopen en die ruimte naast de bestaande varkensschuren te willen bouwen. Dat verzoek was volgens het college van burgemeester en wethouders onvoldoende onderbouwd en teruggestuurd naar eigenaar Straathof van Sebava. Of Straathof de voormalige Knorhof wil herbouwen na de brand van eind juli is nog niet duidelijk. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.