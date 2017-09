'Volwassen kerels lopen te janken', onthutsing om dode duiker

TIEL - 'Volwassen kerels lopen te janken.' Dat zegt een medewerker van Hercules Duikbedrijf in Tiel. Een duiker van het bedrijf kwam vrijdagmiddag om het leven bij werkzaamheden bij het stuwcomplex in Driel. Collega's zijn daardoor zeer ontdaan door de dood van de 34-jarige man uit het Brabantse Gemert-Bakel.

Het bedrijf is volledig overvallen door het ongeluk. 'Ik weet niet hoe de dag gaat lopen', aldus de medewerker vrijdagmiddag. Een directeur komt terug van vakantie.

De duiker was voor Rijkswaterstaat bezig met het vervangen van schuiven in de stuw. Daarom moest de man onder water. Bij de werkzaamheden werd het contact met de duiker verloren. De man is bovendien vast komen te zitten.

De duiker werd in kritieke toestand uit het water gehaald. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

Zie ook: Duiker overlijdt bij werk aan stuw