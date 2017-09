De brug te ver: Duitsers veroveren de Arnhemse Rijnbrug

Op zondag 17 september landen Britse luchtlandingstroepen bij Renkum. John Frost heeft de opdracht gekregen om de Rijnbrug in Arnhem te veroveren. Hij trekt met zijn mannen op door Heveadorp en Oosterbeek naar Arnhem. Al die eerste dag van de operatie weten ze de noordelijke oprit van de brug te veroveren. Als alles volgens plan verloopt moeten ze de brug een dag of twee in handen houden, dan moeten de grondtroepen inmiddels in de buurt van Arnhem zijn. Maar er gaat weinig volgens plan in Arnhem tijdens Market Garden: de Duitse tegenstand is onverwacht sterk, er blijken twee SS tankdivisies vlak bij Arnhem te liggen. De bevoorrading loopt in de soep omdat de Duitsers de droppingssterreinen in handen te krijgen waardoor veel voorraden vrijwel meteen in handen van de vijand vallen. De grondtroepen weten Arnhem tijdens Market Garden niet te bereiken.

Britse soldaten proberen zich naar Arnhem te vechten - Publiek Domein

In Oosterbeek en Arnhem is er voor de geallieerden geen doorkomen aan. Daarom blijven de mannen van Frost de enigen die de brug hebben weten te bereiken. Ze moeten de brug verdedigen tegen de steeds sterker wordende Duitse tegenstand. Alle gebouwen rond de brug worden door de Duitsers in puin geschoten en vliegen in brand. Frost en zijn mannen houden de moed erin, maar ze raken door hun voorraden heen. Aan voedsel, munitie en medicijnen is gebrek. Frost is inmiddels ook gewond geraakt en kan niet meer deelnemen aan de gevechten. De soldaten raken uitgeput van het dagen aaneen vrijwel onafgebroken vechten.

Gevangen genomen Britse parachutisten - Publiek Domein

Gevangen genomen Britse parachutisten bij Arnhem - Publiek Domein

De ochtend nadat bij Nijmegen eindelijk de Waalbrug veroverd is, weten de Duitsers de laatste Britse tegenstand bij de Rijnbrug uit de weg te ruimen. De brug bij Arnhem blijkt een brug te ver te zijn. Over de Slag om Arnhem is in 1946 een bijzondere film gemaakt, Theirs is the glory, waarin een aantal van de hoofdrolspelers uit de strijd zichzelf speelt. Het is een combinatie van speelfilm en authentieke archiefbeelden. Er is gefilmd in Arnhem en Oosterbeek en geeft een goed beeld van de puinhopen.