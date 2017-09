Treiterende dealer krijgt contact- en gebiedsverbod

NIJMEGEN - Een 35-jarige straatdealer uit Nijmegen heeft een contact- en gebiedsverbod van drie maanden gekregen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Bij overtreding kan de verdachte in voorlopige hechtenis worden genomen.

De man mag in die drie maanden niet in de buurt van de Vlaamsegas komen. Dat is de steeg waar de meeste coffeeshops in Nijmegen zitten.

Bovendien mag hij geen contact hebben met een buurtbewoner, die hij zou hebben gepest met zijn homoseksualiteit. Ook zou de dealer een steen door zijn raam hebben gegooid toen de bewoner hem filmde bij een drugsdeal.

Het OM benadrukt wel dat de politie de overtreding van de verboden moet constateren. Alleen een mededeling van de buurtbewoner is niet voldoende.

De verdachte moet eind november voor de rechter verschijnen.