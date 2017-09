Fietser doodgereden: OM eist werkstraf

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Tegen een man van 26 uit Ede die november vorig jaar in zijn woonplaats een 80-jarige fietser doodreed, is een werkstraf van 120 uur geëist. Ook wil de officier van justitie dat hij een jaar lang niet in een auto mag rijden.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molenstraat en de Bunschoterweg. De automobilist verleende volgens de politie geen voorrang. De 80-jarige man raakte gewond aan zijn hoofd en overleed diezelfde dag aan zijn verwondingen.