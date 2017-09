Gemeente Lochem voor 200.000 euro het schip in

LOCHEM - De gemeente Lochem is voor zo'n 200.000 euro het schip in gegaan met duurzame bomenkap. Dat blijkt uit een memo. De gemeente weet zelf ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.

In het najaar van 2016 is de gemeente begonnen met duurzaam beheer van laanbomen samen met onderhoudsbedrijf Circus-Berkel. Nu blijkt na een jaar, dat de kosten om de kap- en snoeiwerkzaamheden uit te voeren te hoog zijn en de opbrengst van het hout tegenvallen.

Hierdoor heeft de gemeente Lochem haar budget overschreden. Hoe dit heeft kunnen gebeuren weet de gemeente dus niet. 'We gaan daar nu onderzoek naar doen. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we in oktober', zegt woordvoerder Marjon Baaij.

Werkzaamheden stopgezet

Vanaf heden zijn de kap- en snoeiwerkzaamheden aan de bomen, voornamelijk in het buitengebied, stopgezet. Waarom de gemeente nu pas deze overschrijding ziet en niet al eerder aan de bel heeft getrokken over de stijgende kosten is niet bekend. 'We moeten echt het onderzoek afwachten', aldus Baaij.