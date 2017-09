'Bezwaar Westervoort tegen windmolens levert niets op'

ARNHEM - De vier windmolens die gepland zijn langs de Pleijroute in Arnhem, zullen eind volgend jaar draaien. Dat is nog steeds de verwachting van David Willemsen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, een van de initiatiefnemers.

Burgemeester en wethouders van Westervoort maakten donderdag bekend dat ze naar de Raad van State stappen. Ze vinden dat de gemeente Arnhem te weinig rekening heeft gehouden met de inwoners van Westervoort. De leefbaarheid in het dorp is in het geding, vindt het college. Dat maakt zich onder meer zorgen over geluidsoverlast en slagschaduw.

Willemsen denkt dat de gang naar de hoogste bestuursrechter weinig uithaalt. 'Er liggen 1500 pagina's onderzoek aan ten grondslag. Alle bezwaren zijn in beeld gebracht; de kans dat de Raad van State op de bezwaren van Westervoort zal ingaan, is niet zo groot.'

Oneens

Willemsen deelt de kritiek van Westervoort niet. 'Als coöperatie doen we er alles om naar omwonenden te luisteren en de overlast voor hen te beperken.' Zo kan de zogenoemde omgevingsraad meepraten over de keuze van de windturbines. Ook komt er een fonds. Met geld uit dat fonds kunnen omwonenden projecten in hun buurt starten.

