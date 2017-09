Salafisten zetten klasjes op in Nijmegen: 'Ze waren niet transparant'

NIJMEGEN - Moslims verbonden aan de salafistische stichting Al-Fitrah hebben geprobeerd in Nijmegen voet aan de grond te krijgen. Dat zegt Saïd Bouharrou, woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Hij was bang voor radicalisering in zijn stad.

Zo'n vijf maanden geleden werden volgens hem klasjes bij een Nijmeegse moskee opgezet, geleid door mensen die gelieerd zijn aan Al-Fitrah. Eerst voor kinderen, later ook voor jongeren. De organisatie is gevestigd in Utrecht en is omstreden, onder meer door de financiering die het kreeg en de sprekers die het uitgenodigde voor congressen.

Niet transparant

Bouharrou: 'Op een gegeven moment gingen de gordijntjes dicht en moest de deur afgeplakt worden. Dan weet je wel hoe laat het is. Wij hebben de mannen toen verzocht weg te gaan, wat nogal wat voeten in de aarde had. Ook kreeg ik telefoontjes van jeugdwerkers, die door hen eigenlijk ingezet werden om navraag te doen. Ze vroegen of ik het gesprek wilde aangaan met een van de heren. Dat zag ik niet zitten.'

Volgens Bouharrou hadden de mannen bij meerdere Nijmeegse moskeeën lokaaltjes gehuurd, en is daar na enige tijd de samenwerking opgezegd. Op de laatste plek waar zij actief waren - hij wil geen naam noemen van de moskee - was een bestuursbesluit nodig om hen weg te sturen.

'Ik werd gebeld door een invloedrijke sjeikh uit Nederland, die mij op hun aanwezigheid wees. Ze waren niet transparant. Ze hadden moeten aangeven dat ze verbonden waren aan Al-Fitrah en de familie Salaam. Daarom is unaniem besloten de samenwerking op te zeggen.'

'Geen jihad-oproep'

Antropoloog Martijn de Koning van de Radboud Universiteit richt zich op moslims in Europa. Hij kent de stichting en de leider daarvan, Suhayb Salaam. Dat door hen klasjes worden opgezet, herkent hij: 'Dat doen ze vaker. Maar dat dit in Nijmegen gebeurde, is mij niet bekend.'

Hij erkent dat de leer die Al-Fitrah preekt conservatief is, maar denkt niet dat er opgeroepen werd tot gewelddadige jihad. De Koning: 'Ten eerste weet iedereen dat er iemand in de klas kan zitten die informant is voor de inlichtingendienst. Ten tweede denk ik dat Salaam hen eerder zou afraden om te gaan strijden. En ten derde moeten we radicalisering en mensen die zich verbinden met de salafi-weg niet met elkaar verwarren. Uit het meeste onderzoek blijkt dat het een lange weg is van conservatieve vroomheid of sterke religieuze betrokkenheid naar politiek geweld, als dat al gebeurt.'

'Maar', reageert Bouharrou daarop, 'de denkbeelden die de mensen van Al-Fitrah verspreiden, maken het voor jongeren gemakkelijker om zelf de keuze te maken om af te reizen, of op een andere manier jihad te voeren. Ze zonderen zich af en komen dan met gelijkgestemden in contact. Dat zijn groepen waar organisaties als IS uit putten.'

Zorgen om betrokkenheid Marokkanen

Moskeeën beseffen vaak niet wie ze binnenhalen, legt de Nijmegenaar uit. Mensen, zoals degenen van Al-Fitrah, gooien hoge ogen door hun kennis van de islam. Dan wordt snel gedacht dat het wel snor moet zitten. 'Ze weten niet wat voor ideologie en onderwijsmethoden ze binnenhalen. Hun visie op vrouwen, het niet mogen luisteren van muziek, je afzonderen van de samenleving - dat is gewoon niet in het belang van onze kinderen en de samenleving.'

Moskeeën moeten goed kijken door wie ze worden benaderd en eerst onderzoek doen: wie zijn dit en wat komen zij hier doen, vindt Bouharrou. Hij dringt aan op preventief optreden tegen radicalisering: 'Ik maak me grote zorgen over het feit dat veel Marokkanen betrokken zijn bij aanslagen. Dat kunnen we niet negeren.'

Raadsleden wisten niets

Suhayb Salaam zou in het verleden gezegd hebben dat salafisme (volgens de aanhangers de 'zuivere' vorm van islam) het middel is tégen radicalisering. Zijn stichting is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Dat Al-Fitrah actief was in de stad, is niet bekend bij raadsleden van de grootste collegepartijen, laten enkelen van hen desgevraagd weten aan Omroep Gelderland.

Bouharrou geeft aan er wel met een vertrouwenspersoon van de gemeente over gesproken te hebben.

Al-Fitrah is een stichting die godsdienstige en opvoedkundige lessen en activiteiten organiseert. De stichting kwam meer dan eens in het nieuws, omdat voor lezingen controversiële geleerden werden uitgenodigd. Dat leidde in het verleden tot Kamervragen en protest.

De stichting wordt geleid door de Syrisch-Nederlandse imam Suhayb Salaam en familieleden van hem.

