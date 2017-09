Nieuw centrum bij Vitesse, eerste basisplaats voor Luc Castaignos

ARNHEM - Veel wijzigingen bij Vitesse zaterdag tegen Excelsior (20.45 uur). Trainer Henk Fraser gunt Kashia en Rashica rust. Castaignos debuteert in Rotterdam in de basis.

Het is voor het eerst dat de nieuwe spits, afgelopen zomer pas laat aangetrokken door de Arnhemse club, start in een wedstrijd voor Vitesse. Castaignos speelt vrijwel zeker linksbuiten in een 4-3-3 systeem met Linssen op de plek van Rashica als rechterspits. Dat viel op te maken uit de training vrijdag op Papendal.

Achterin krijgen Miazga en Van der Werff ook een kans in de basis. Zij vormen op het kunstgras in Kralingen het centrum van de defensie. Arnold Kruiswijk ontbrak vrijdag vanwege rugklachten. De verdediger zit daarom niet bij de selectie voor het uitduel tegen Excelsior dat met vier punten keurig elfde staat.

Rust voor Kashia

Kashia trainde tijdens het partijspel zonder hesje, een teken dat de aanvoerder waarschijnlijk rust krijgt van de technische staf. Net als Rashica voor Kosovo, speelde Kashia ook twee kwalificatieduels voor zijn land Georgië. Het duo sloot, net als Serero overigens, pas donderdag weer aan voor een serieuze training.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Miazga, Van der Werff, Büttner; Foor, Serero, Bruns; Linssen, Matavz, Castaignos