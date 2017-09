Beuningse tennisster in finale US Open

BEUNINGEN - De Beuningse rolstoeltennisster Marjolein Buis heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de US Open. Buis en haar dubbelpartner, Diede de Groot, boekten een redelijk eenvoudige overwinning op het Duits/Zuid-Afrikaanse duo Ellerbrock/Montjane.

Na ongeveer een uur was de wedstrijd voorbij: 6-3 en 6-2. Het Nederlandse koppel, dat als eerste was geplaatst voor het grote rolstoeltennistoernooi, kwam niet in de problemen.

Buis' nieuwe coach, Wouter Kropman, zag toe hoe de Beuningse met de overwinning de nummer 1-positie op de wereldranglijst heroverde op de Japanse Yui Kamiji.



Buis zal vrijdagavond ook in actie komen, maar dan zonder dubbelpartner. Ze speelt dan het enkelspel tegen de Amerikaanse Dana Mathewson.