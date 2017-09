'Mijn kippen zijn vergast, omdat de NVWA niet ingreep'

VARSSELDER - Tienduizenden met fipronil vervuilde kippen van de Achterhoekse pluimveehouder Edwin van Remmen zijn afgelopen woensdag vergast. De kippenstal werd bij de deuren met plastic en tape afgeplakt, lange slangen werden er in gelegd. 'Dat ging met donders geweld, de stal werd volgespoten met CO2 gas en binnen anderhalf uur was het gebeurd.'

We volgen getroffen pluimveehouders die het Barneveldse bedrijf ChickFriend inhuurden om bloedluis te bestrijden. Later bleek dat in het mengsel dat daarvoor werd gebruikt, het verboden middel fipronil was toegevoegd. Nu proberen boeren fipronil uit de stal te krijgen, uit de kippen, uit de eieren en uit de mest. Als dat lukt kunnen de stallen weer worden vrijgegeven. Ondertussen ligt de eierhandel bij deze bedrijven stil.

'De kippen raken eerst bewusteloos en sterven dan een goede dood. Dat zeggen ze', aldus Van Remmen. Woensdag kwamen er een tiental mensen op het erf van Van Remmen met van allerlei apparatuur om het vergassen van de kippen zo correct en secuur mogelijk te laten verlopen. Ook een controleur van de Nederlandse Voedsel –en Warenautoriteit was erbij om te monitoren of het juist verliep.

'Het ging best snel'

Tussen de stallen staat een vrachtwagen met tonnen C02 gas. Koolstofdioxide is kleurloos en geurloos. In hoge concentraties is het giftig en zelfs dodelijk. Er komt volgens de pluimveehouder ontzettend veel druk op de slangen te staan. 'De slangen worden keihard en je hoort ontzettend veel lawaai, als het gas er door wordt geperst richting de stal.' Er zitten op dat moment tienduizenden met fipronil besmette kippen in. Van Remmen: 'De kippen hebben niks door, is mij gezegd. Vanaf het moment dat het gas er in gaat duurt het anderhalf uur ongeveer. Dat ging op zich best snel', zegt hij.

Ongeveer tien meter van de stallen ligt het woonhuis van de boer. Zijn vrouw en drie kinderen van 5, 4 jaar en 5 maanden oud verblijven daar. Zijn vrouw krijgt een melder net als boer Van Remmen. Op het apparaat krijgen ze een geluid te horen als er een te hoge concentratie CO2 wordt gemeten. 'Als we op de melder zien dat er CO2 wordt gemeten, horen we een alarm en ons wordt gezegd dat we dan direct naar buiten moeten gaan.' Van Remmen is er nuchter onder. 'Gelukkig stond de wind goed, dus ik maakte me geen zorgen om mijn gezin.'

Maakt dit u emotioneel?

'Ik deed de deur dicht van de stal, het licht uit... maar had er geen gevoel bij. Ik ben zo druk dat ik geen tijd heb om te voelen wat me overkomt.' Hij gaat verder: 'Emotioneel doet het wel wat, maar je bent nog zo druk. Het zijn lange dagen, je komt niet toe aan nadenken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu nog nuchter. De klap komt later, verwacht ik.'

Van Remmen heeft nu nog één stal met kippen. Ook deze dieren zijn vervuild, maar hij probeert via een dieet deze kippen fipronil vrij te krijgen. De waarde in deze kippen liggen veel lager dan van de gedode kippen. Van Remmen gaat de andere twee, nu lege, stallen grondig schoonmaken. Elke dag kost hem nog steeds geld, omdat zijn pluimveebedrijf geblokkeerd is. Hij betaalt drie keer zoveel voor de mest die vervuild is met fipronil en dat moet worden vernietigd in de ovens in Moerdijk.

Schadeclaim

Alle controles moet hij ook zelf betalen. Ondertussen zit hij ook rond de tafel met zijn advocaat om een schadeclaim in te dienen bij Chickfriend, het bedrijf dat bij hem een bloedluisbehandeling uitvoerde. Ook legt hij een schadeclaim neer bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, omdat hij getroffen is na de inval bij Chickfriend. Volgens Van Remmen had de NVWA erger kunnen voorkomen als ze het Barneveldse bedrijf per direct hadden geblokkeerd. 'Dan hadden mijn kippen zeker nog geleefd', aldus de boer.