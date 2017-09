Vitesse staat voor loodzware reeks: 7 wedstrijden in 23 dagen

ARNHEM - Vitesse kan de komende drie weken zijn borst nat maken. De ploeg van trainer Henk Fraser moet zeven keer aan de bak, te beginnen zaterdag tegen Excelsior.

Het duel op Woudestein tegen de Rotterdammers is het laatste duel op weg naar de eerste Europa Cup wedstrijd donderdag tegen Lazio Roma. Inclusief beker, competitie en de beladen duels in de Europa League speelt Vitesse vanaf zaterdag 7 keer in 23 dagen. Dat is dus bijna om de drie dagen een wedstrijd.

Vrijdag had trainer Fraser zijn selectie voor het eerst sinds de interlandperiode weer compleet. Kashia, Rashica, Serero en ook Matavz sloten weer aan na hun verplichtingen met Georgië, Kosovo, Zuid-Afrika en Slovenië. In de stromende regen op Papendal legde Vitesse de laatste test af op weg naar het uitduel met Excelsior (20.45 uur).

Cote d'Azur

Na de thuiswedstrijd in Gelredome tegen Lazio speelt Vitesse op zondag 17 september thuis tegen VVV Venlo, gevolgd het bekerduel in Amsterdam tegen AVV. Op 24 september reist de selectie opnieuw naar de hoofdstad voor het uitduel met Ajax. Vier dagen later is de Cote d'Azur het decor voor het treffen met Nice. Op 1 oktober ontvangt Vitesse dan thuis FC Utrecht, het sluitstuk van een loodzware reeks.