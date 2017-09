'Psychiater moet oog hebben voor patiënt met laag IQ'

Psychiater Jeanet Nieuwenhuis verbonden aan VGGNet in Apeldoorn ontdekte dat een op de vier patiënten, die gedwongen worden opgenomen, een licht verstandelijke beperking heeft. Daardoor gaat de behandeling deze mensen vaak het verstand te boven. Simpelweg omdat zij de behandeling niet snappen.

Het gevolg is dat behandelingen niet of onvoldoende aanslaan. Nog schrijnender is dat behandelaars in nogal wat gevallen niet in de gaten hebben dat de patiënt lage verstandelijke vermogens heeft. Tijd voor veel meer aandacht voor deze groep, aldus psychiater Nieuwenhuis.

'Toveren met pillen'

Ex-patiënte Cynthia weet als geen ander hoe het is om jarenlang behandeld ter worden, maar niet het gevoel te hebben dat therapie iets helpt. In bijna twintig jaar tijd bezocht ze verschillende klinieken, deed verschillende suïcidepogingen en zat ze vast op gesloten afdelingen van ziekenhuizen zonder veel resultaat. Bij de weinig therapeutische gesprekken liep ze aan tegen veel onbegrip.

Cynthia: 'Er werd niet geluisterd en ik kreeg maar tien minuutjes voor mijn verhaal. En als het dan uitliep dan had ik pech. Ze keken de medicatie na en vroegen waar ik nog last van had. Dan werd de dosering omhoog gedaan of kwam er nog een pilletje bij. Het was gewoon toveren met pillen.'

Toen Cynthia uiteindelijk een IQ-test deed waarop ze laag scoorde keerde voor haar het tij. 'Ik werd doorgestuurd naar VGGNet en daar namen ze wel de tijd. In plaats van zes diagnoses had ik er uiteindelijk nog maar één. Pillen hoef ik nu niet meer te slikken en eindelijk heb ik mijn leven nu op de rit.'

VGGNet is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van volwassenen die psychiatrische problemen én een licht verstandelijke beperking hebben.

Tussen wal en schip

Het verhaal van Cynthia is geen uitzondering. Maar hoe voorkom je nu dat psychiatrisch patiënten zoals zij tussen wal en schip vallen? Psychiater Jeanet Nieuwenhuis pleit voor meer aandacht voor deze groep bij haar collega's, maar ook bij huisartsen.

Nieuwenhuis: 'Belangrijk is dat je naast de klachten waar iemand voor komt ook vraagt naar zijn verleden. Vraag bijvoorbeeld of iemand zijn school heeft afgemaakt, of hij vroeger makkelijk mee kwam in de klas. Dat geeft soms al zoveel meer informatie. En een goede diagnose stellen is de basis om uiteindelijk de juiste behandeling te kiezen.'

In Nederland zijn 2,2 miljoen mensen zwakbegaafd, wat inhoudt dat zij een IQ hebben tussen de 70 en 85. De meeste mensen weten niet eens dat ze een lagere intelligentie hebben. Nieuwenhuis: 'Deze mensen wonen gewoon in de wijk en zien er heel gewoon uit, maar die moeten wel mee zien te draaien in deze maatschappij. Dat is ook een groep die heel veel stress heeft.'