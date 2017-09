Lifter van A1 geplukt

TERSCHUUR - Weginspecteur Peter heeft vanochtend een lifter van de A1 geplukt. De man wilde graag een lift naar Amsterdam.

Volgens Rijkswaterstaat was de lifter op parkeerplaats Uilengoor uitgestapt en zocht de man een andere bestuurder om mee naar Amsterdam te rijden. Kennelijk had de man geen succes en besloot hij over de A1 al liftend verder te lopen.

'We hebben er geen problemen mee als mensen om een lift vragen op de parkeerplaats, maar wel als zij dat doen op de vluchtstrook.' aldus de weginspecteur.

De lifter, die goed Engels sprak, is toen vervolgens teruggestuurd naar de parkeerplaats. Of de man zijn eindbestemming heeft gehaald is niet bekend.