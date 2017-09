Oud-olympisch kampioen Maarten van der Weijden in de kano voor het goede doel

Het evenement vorig jaar in Apeldoorn (Foto: Omroep Gelderland)

DOETINCHEM - Het zwemevenement Swim to Fight Cancer zaterdag in Doetinchem gaat niet door, mede vanwege de hevige regenval. Als alternatief gaan de 100 aangemelde zwemmers in een kano de Oude IJssel op. Ook oud-olympisch kampioen Maarten van der Weijden doet mee.

Uit metingen van Waterschap Rijn & IJssel blijkt dat zwemmen in de Oude IJssel nu een onverantwoord hoog risico voor de gezondheid met zich meebrengt. Door de regen komt een deel van het rioolwater in de rivier terecht. De e. coli-bacterie zit daardoor in het rivierwater en dat kan schadelijk zijn.

Om toch samen een vuist te maken tegen kanker, gaan de deelnemers nu dus kanoën. 'Het wordt nu Cano to Fight Cancer. We gaan de strijd nu niet in maar op het water aan', zegt organisator Margot Verhagen.

Opbrengst al 45.000 euro

Het zou de eerste editie in Doetinchem zijn van dit landelijke zwemevenement waarbij geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Het Doetinchemse evenement heeft nu al meer dan 45.000 euro opgebracht.

Het zwemevenement volgende week zondag in Apeldoorn gaat vooralsnog gewoon door. Zwemmers die zich in Doetinchem hebben aangemeld, kunnen daar gratis terecht. Apeldoorn was vorig jaar de eerste Gelderse locatie van het evenement.

