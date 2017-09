Eerste stukje Nederland bevrijd

Bevrijding Zuid-Limburg, september 1944 - Publiek domein

MESCH - Na meer dan vier jaar gezucht te hebben onder de bezetting is het op dinsdag 12 september eindelijk zover: het eerste stukje Nederland is vrij. Soldaten van de Amerikaanse 30ste infanteriedivisie trekken bij het Zuid-Limburgse dorp Mesch de Nederlandse grens over. Mesch is de eerste plaats in Nederland waar het bevrijdingsfeest gevierd kan worden.

Het is het begin van de bevrijding van Nederland. Op 13 september zetten de geallieerden de aanval op Maastricht in, de eerste delen van de stad worden die middag al veroverd. De Amerikanen bereiken zelfs al de Maas. Op 14 september is heel Maastricht bevrijd en de eerste vrije stad van Nederland. Beluister het bericht Robert Kiek van Radio Oranje: Het grootste deel van Zuid-Limburg viert de vrijheid later die week. Maar dan stokt de Amerikaanse opmars, door zware Duitse tegenstand bij Susteren.