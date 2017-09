2000 leerlingen aanwezig bij aftrap Serious Request

APELDOORN - Over exact 100 dagen wordt het glazen huis in Apeldoorn geopend voor de traditionele eindejaarshulpactie Serious Request. Vandaag is er al een voorproefje wat Apeldoorn dan te wachten staat. 2000 basisschoolleerlingen verzamelen zich om 13.00 uur op het marktplein voor de feestelijke kick-off.

Alle Apeldoornse basisscholen zijn uitgenodigd om de kick-off op het Marktplein bij te wonen. Hier staat hen een uur vol spektakel te wachten. Dj Saskia Weerstand zal aanwezig zijn, net als Niek en Britt van Zapp, Er wordt een grote spaarpot onthuld in de vorm van een opblaasbaar glazen huis. Die komt in de hal van het stadhuis te staan. Mensen kunnen daar alvast geld kunnen doneren voor het goede doel. Nog meer muziek Vanmiddag en vanavond is er voor de middelbare scholieren een groot feest met muziek op het Caterpein. Hier worden duizenden jongeren verwacht.