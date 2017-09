Arnaut Groeneveld: 'Harde woorden gevallen bij NEC'

NIJMEGEN - Bij NEC moet vanavond tegen FC Den Bosch bijna alles beter in vergelijking met vorige week. 'Maar we haalden wel het maximale er uit', weet aanvaller Arnaut Groeneveld.

In de eigen Goffert kwam NEC met de schrik vrij tegen FC Eindhoven en pakte de formatie van trainer Adrie Bogers in de slotfase nog de volle winst. Statistieken wezen echter uit dat NEC slechts 24 procent balbezit had. 'Ondergrens?', herhaalt Groenveld de vraag. 'Nee dat niet, want we winnen wel. Maar zoals we speelden, dat gaat niet meer voorkomen.'

Groeneveld baseert zich op goede gesprekken en een aantal scherpe trainingen. 'We hebben echt een goede week achter de rug en met elkaar de puntjes op de i gezet. Ja, daar zijn wel wat harde woorden gevallen. Het was eenmalig, daar ben ik van overtuigd. Deze week was een goede basis om drie punten te pakken tegen FC Den Bosch.'

De technisch vaardige aanvaller is blij dat Ferdi Kadioglu weer aan de aftrap verschijnt vanavond in De Vliert in Den Bosch. 'Met ons valt er in het veld altijd wel wat te beleven', zegt Groeneveld die tegen FC Eindhoven (2-1) voor beide assists zorgde. 'Ferdi heeft de potentie en kwaliteiten om basisspeler te zijn. Ook ik speelde vorige week trouwens niet goed, maar stond er wel op de beslissende momenten.'