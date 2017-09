Kerstboom inslaan? Het kan vanaf morgen al

ZUTPHEN - We zijn het inmiddels wel gewend van de pepernoot, maar vanaf morgen ligt ook de kerstboom weer in de supermarkten in onze provincie. Keten Spar, met een opvallende boomlogo wat door kan gaan als een kerstboom, zit hier achter. Het bedrijf viert het 85-jarig bestaan en deelt de kerstbomen gratis uit.

'Klanten reageren erg positief op de actie', zegt Martijn ten Berge, eigenaar van Spar City in Zutphen. Elke winkel heeft een paar dozen vol kleine sparren gekregen en de bedoeling is dat deze in de tuin gepoot worden. Tegen de tijd dat het kerst is kunnen deze dan weer uit de grond worden gehaald en in de huiskamer worden gezet.

De supermarkt is niet de eerste die er vroeg bij is met kerst. Eind augustus lagen in winkelketen Action al verschillende kerstartikelen, waaronder grote kerstmannen. Dit zorgde toen voor ophef op social media.