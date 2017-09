Leerlingen mogen schoolplein weer af

DRUTEN - De vmbo-leerlingen van het Pax Christi College in Druten hebben hun doel bereikt. Ze mogen voortaan weer het schoolterrein verlaten tijdens tussenuren.

Tientallen vmbo-leerlingen protesteerden de afgelopen week tegen een nieuwe maatregel. Tijdens de pauzes en tussenuren mochten de leerlingen van de bovenbouw niet meer van het schoolterrein af. In protest verlieten de leerlingen juist massaal het schoolplein.

Verantwoordelijkheid

Rector Lex van Drongelen heeft het besluit nu teruggetrokken, maar wel voorwaarden gesteld. 'Zij willen vrijheden, daar hoort ook verantwoordelijkheid bij.'

De rector is in overleg gegaan met een klankgroep van 24 leerlingen. De komende weken wordt daar de nieuwe situatie mee geëvalueerd. 'Als er dan toch overlast komt in de buurt, vervalt hun argument.'