Voorpret: deze artiesten staan dit jaar op Appelpop [VIDEO]

TIEL - Het weer speelt dit jaar niet echt mee, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. In Tiel vindt vandaag en morgen festival Appelpop plaats. De line-up is weer de moeite waard.

Het festival begint vrijdagavond om 19.00 uur met een optreden van rapper Ronnie Flex, daarna neemt de populairste band van ons land het stokje over. Kensington betreedt dan het podium. Voor de mensen die geen zin hebben om de regen te trotseren...

Dit is Ronnie Flex met Is dit over.

En dit is een van de bekendste nummers van Kensington, Sorry:

Op zaterdag trappen om 13.00 uur de mannen van Broederliefde de tweede festivaldag af. Het nummer Alaka wordt dan ongetwijfeld gespeeld.

Nielson, Triggerfinger, Racoon, Tom Odell en De Jeugd van Tegenwoordig zijn de andere acts op het hoofdpodium. Tom Odell is in ons land bekend van het mooie, ingetogen, nummer Another love.

Er zijn drie podia op het festivalterrein. Het gaat te ver om alle optredende artiesten te noemen, maar hier je vind het volledige schema voor beide dagen. Onze tip: rapper Boef op het McBlossompodium, zaterdagavond. Boef ken je van het nummer Habiba.

Veel plezier voor alle festivalgangers!