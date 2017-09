Blijf maar binnen... regenkans is vandaag niet 100, maar 110 procent

ARNHEM - De zomer is echt voorbij. De komende tijd gaat de temperatuur omlaag en valt er regen. Veel regen. Vooral vandaag en morgen. Jordi Bloem van MeteoGroup: 'Er is niet 100, maar 110 procent kans op regen.'

Vandaag is het volgens Bloem misschien een uur droog en staat er flink wat wind. 'Het is officieel nog zomer, maar het lijkt echt wel herfst.' De komende 24 uur kan er 20 tot 50 millimeter water per vierkante meter vallen. De zon gaan we vandaag niet zien. Ook de komende weken zal de temperatuur niet meer boven de 20 graden uitkomen.

Evenementen die de komende dagen gepland staan kunnen nog wel eens in het water vallen, zoals de Botterdagen in Elburg en het Truck & Tractorpulling in Stroe. Ook kan Appelpop in Tiel nog wel eens een groot waterballet worden vanwege de vele regenval. Zondag zijn er een aantal droge momenten, waardoor het bloemencorso in Lichtervoorde er nog goed vanaf komt en het zo goed als droog houdt.

De tekst gaat verder onder het fragment

Tips!

Om u voor te bereiden op het regen hebben we een aantal tips voor u:

- Draag verschillende laagjes kleding, hierdoor blijft u warm.

- Koop een poncho en zorg dat u deze altijd bij u heeft.

- Draag waterafstotende kleding.

- Neem reservekleding mee als u door de regen moet.

- Berg uw elektronica goed op.