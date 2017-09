Trucker ziet wegafzetting over het hoofd

EVERDINGEN - Op de A2, ter hoogte van Everdingen, is in de nacht van donderdag op vrijdag een tankwagen tegen een wegafzetting gereden. Zowel de truck als afzetting raakten daarbij flink beschadigd.

Het ongeluk gebeurde op de weg vanuit Gelderland in de richting van de Randstad. Er moesten tijdelijk drie rijstroken worden afgesloten om alle brokstukken op te kunnen ruimen. De tankwagen kwam namelijk pas tientallen meters verderop tot stilstand.

De tankwagen was zelf leeg. Het is niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt. Het is ook niet duidelijk waarom hij de wegafzetting niet had gezien.