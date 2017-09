Zo kan het ook: man komt zelf naar politiebureau

WIJCHEN - Een eerlijke Wijchenaar heeft zich donderdag gemeld bij de politie, nadat hij in de Blauwe Hof met zijn fiets tegen een geparkeerde auto was gereden.

De man had foto's van de schade gemaakt en een briefje met zijn gegevens achtergelaten. Kennelijk was het schuldgevoel van de 63-jarig man zo groot dat hij zich daarna op het politiebureau in Wijchen meldde. De politie kon het gebaar van de man ontzettend waarderen.

Inmiddels hebben de fietser en de eigenaar van de auto contact met elkaar gehad. Ze hebben samen een schadeformulier ingevuld en de verzekering handelt de botsing verder af. De politie hoopt dat meer mensen in de toekomst zo omgaan met het ongeluk als deze Wijchenaar.