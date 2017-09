Grote brand in schuur waar gasflessen opgeslagen liggen

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

KEIJENBORG - Er heeft vrijdagochtend een uitslaande brand gewoed in een schuur met caravans en gasflessen in Keijenborg, gemeente Bronckhorst. Het gaat om een pand aan de Uilenesterstraat. De schuur ging volledig in vlammen op.

Omdat het pand in het buitengebied ligt, werden extra wagens voor de watervoorziening ingezet. De schuur ligt in de buurt van een woning, het vuur sloeg daar niet naar over. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er waren geen mensen in de schuur aanwezig. Meerdere bluswagens en een hoogwerker zijn ingezet. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.