'Ziekenhuis aan A18 niet milieubewust en niet objectief onderzocht'

DOETINCHEM - Bij een raadsvergadering op het gemeentehuis van Doetinchem is vanavond door zeven partijen gebruik gemaakt van het inspraakrecht. Alle zeven partijen kwamen tot nagenoeg dezelfde conclusies over het nog te nemen besluit om het Doetinchemse ziekenhuis te bouwen buiten de stadsring van de A18. De partijen zetten hun vraagtekens bij de objectiviteit en milieuvriendelijkheid van het ziekenhuis

De optie voor het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis in Doetinchem zou niet objectief onderzocht zijn. Zes opties waaronder twee locaties dicht bij het centrum werden door een advocatenkantoor afgeraden. Het kantoor hanteerde een ladder met plus en minpunten waardoor de aanbeveling voor de locatie werd gedaan.

Bezwaar

Het ziekenhuis wordt gebouwd in overstromingsrisicogebied zegt mevrouw Krijnen namens de milieugroep de Oude IJssel. Het waterschap zegt dat als er een dijk doorbreekt bij de rijn, het ziekenhuis zo'n 4 meter onder water zou komen te staan. Die dreiging zal nooit weggaan. Het RIVM acht het ziekenhuis niet van groot belang in het geval van calamiteiten zegt Krijnen. We bouwen een duur ziekenhuis dat er niet toedoet op een mooie landelijke locatie en dan ook nog niet eens klimaatneutraal zegt ze.

Meneer Visser is het eens met mevrouw Krijnen. De inwoners van de stad zijn daarnaast niet voldoende objectief geïnformeerd vind hij. De feiten zijn onjuist gepresenteerd en het lijkt wel alsof er gebruik is gemaakt van alternatieve feiten. Er staat dat het ziekenhuis zonodig klimaatneutraal gebouwd zal worden, wat wordt hiermee bedoeld? De optie om het ziekenhuis bij het station te bouwen voldoet veel beter aan de wensen van de patienten volgens Visser. Op de A18 locatie wordt uitgegaan van autobezitters maar met mensen die dit niet hebben is maar weinig rekening gehouden. Er rijden alleen twee buslijnen naar die locatie. Dat is toch niet milieuvriendelijk te noemen? Bovendien verliest de stad de aantrekking van mensen die even naar de binnenstad willen.

Een derde inspreker vindt dat het ziekenhuis zelf een beetje ziek is en doet aan navelstaren. 'Het is onverantwoord om langs de A18 te bouwen en het is zelfs niet eens toegestaan als je kijkt naar het landelijk beleid zegt meneer Westerveld. Langs de snelweg wordt een stuk land gebouwd met een zogenaamde healing environment, dat zou goed zijn voor het herstel van zieken, een groene omgeving. Langs de snelweg is toch alleen maar fijnstof en helemaal geen healing environment.

Criteria voor locatie

Een advocatenkantoor onderzocht een zestal locaties en kwam aan de hand van een zogenoemde ladder tot de conclusie voor de locatie A18. 'Er is niet inhoudelijk getoetst wat het beste is en wat er aan oppervlakte nodig is voor het bouwen van het ziekenhuis zegt meneer Hendriks namens de stichting Nederlands tuincentrum. 'Het kantoor heeft een inschatting gemaakt om het plan op een veilige manier door de Raad van State te krijgen maar heeft niet gekeken naar de inhoudelijke punten van het plan.

Meneer Bijlaards vind dat de gemeenteraad te laks is geweest en de "drogredenen" van de partijen had moeten doorprikken. 'Ik stel vast aan de hand van bladzijde 9 van het Lvdv-rapport dat iedere opsteller van het rapport een belang had bij het A18 project. In een eerder stadium was al duidelijk dat alle betrokkenen moesten gaan voor maar één optie.'

Landschap en monument

In het landschap waar het grote project gebouwd zou moeten worden staat ook nog een monumentale boerderij die "vogelvrij is" Er is geen enkel stuk dat gaat over een lange termijn voor het monument terwijl het juist bijdraagt aan dat prachtige landschap dat voor een vloeiende overgang van het stadse naar het platte natuurlandschap zorgt. zegt Dhr Scharten namens het erfgoed Heemschut. Ook de familie Bergevoet heeft met veel verbazing kennis genomen van het hele project. Namens hen is meneer Roët aanwezig die zich namens het bedrijf en de familie afvraagt wat er is gebeurd met de objectiviteit in het onderzoek.

Bouwgrond

Er zouden nog een heel aantal obstakels te nemen zijn blijkt als er vragen van de gemeenteraad beantwoord worden door het college. De grond waar het project zich zal voltrekken is nog geen eigendom van de gemeente en het lijkt erop dat de grond eigenaren eerst afwachten wat het besluit van het college zal zijn om het bestemmingsplan te wijzigen. Naast dat de grond nog niet verkocht is, heeft de rijksoverheid een beleid dat een ziekenhuis altijd binnen de stadsgrenzen gebouw moet worden. Dit vanwege de bereikbaarheid voor patienten.