Nieuw Slingeland Ziekenhuis roept veel vragen op

Bron: Google Maps

DOETINCHEM - In het gemeentehuis van Doetinchem is donderdagavond een inspraakavond gehouden over de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis. Het ziekenhuis wil graag bouwen op een perceel aan de A18 en daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Er wordt onderzoek gedaan naar dit nieuwbouwproject, maar op de inspraakavond werd door sommigen hardop getwijfeld aan de objectiviteit daarvan.

Een verslag van de inspraakavond: Meneer Visser: 'De inwoners van de stad zijn niet voldoende objectief geïnformeerd. De feiten zijn onjuist gepresenteerd en het lijkt wel alsof er gebruik is gemaakt van alternatieve feiten. De optie om het ziekenhuis bij het station te bouwen voldoet veel beter aan de wensen van de patiënten. Op de A18-locatie wordt uitgegaan van autobezitters, maar met niet-automobilisten is maar weinig rekening gehouden. Er rijden twee buslijnen naar die locatie. Dat is toch niet milieuvriendelijk te noemen?' Een advocatenkantoor onderzocht een zestal locaties en kwam aan de hand van een zogenoemde ladder tot de conclusie voor de locatie A18. 'Er is niet inhoudelijk getoetst wat het beste is en wat aan oppervlakte nodig is voor het bouwen van het ziekenhuis', zegt meneer Hendriks namens de Stichting Nederlands Tuincentrum. 'Het kantoor heeft een inschatting gemaakt om het plan op een veilige manier door de Raad van State te krijgen, maar heeft niet gekeken naar de inhoudelijke punten van het plan.' Op 21 september wordt er een besluit genomen over de wijziging van het bestemmingsplan. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.