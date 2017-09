Burgemeester René Verhulst van Ede geïnstalleerd

EDE - Het was de eerste officiële werkdag van de nieuwe burgemeester van Ede, René Verhulst. Vrijdagmiddag is hij officieel beëdigd door commissaris van de Koning Clemens Cornielje en vervolgens geïnstalleerd.

Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering. Aansluitend was in het gemeentehuis een informele receptie waar inwoners de burgemeester en zijn vrouw konden feliciteren.

De 56-jarige CDA'er Verhulst is de opvolger van partijgenoot Cees van der Knaap, die vorige week afscheid nam als burgemeester van Ede. Bij zijn afscheid werd bekend dat de nieuwe sporthal in de Reehorst naar hem wordt vernoemd. De weg naar de sporthal toe gaat de Burgemeester Cees van der Knaapweg heten.

Verhulst had vorige week zijn laatste dag bij de Zeeuwse gemeente Goes. Bij zijn vertrek kreeg hij een gedenksteen aangeboden in de binnenstad.

