Winnaar fruitmozaïeken Tiel stopt ook gelijk

TIEL - De Tielse Wijkvereniging Passewaaij heeft de eerste prijs gewonnen bij het leggen van de fruitmozaïeken. Het werk verwijst naar de nieuwbouw van cultureel centrum Zinder in Tiel. Het is de zevende keer dat de wijkvereniging deze prijs wint.

De prijsuitreiking markeert het beging van de corsoweek in Tiel. De mozaïeken liggen ruim een week langs een deel van de stadsgracht van Tiel.

Maar tot verrassing van bijna iedereen, inclusief die van de organisatie, liet wijkvereniging Passewaaij weten dat het ook de laatste keer was dat ze deelnam. Niet iedereen binnen de vereniging heeft er na al die jaren nog zin in en er zijn ook wat leden met lichamelijke klachten. Het besluit is toen genomen om met zijn allen te stoppen, laat de vereniging weten.

Het fruitcorso gaat veranderen

Voorzitter Rian Verwoert van Vierstromenland, de organisator van het fruitcorso, keek op van het stoppen van Passewaaij. 'Maar we hebben een wachtlijst voor groepen die mozaïeken willen leggen.' Wat hem meer tegenvalt, is het stoppen van corsoclub Ingen. Dit dorp maakt dit jaar de laatste wagen. Ze hebben geen ruimte meer om te bouwen.

Binnen de organisatie is een denktank bezig met de toekomst van het Tielse fruitcorso. De financiële problemen zijn groot. Boosdoener is vooral het afsluiten en beveiligen van het lange parcours. Volgens Verwoert liggen er verschillende opties op tafel.

Corso als Disneyparade

Eerder werd al bekend dat het corso volgend jaar mogelijk een statische tentoonstelling van wagens wordt. Maar ook een korter en afgesloten parcours ligt op tafel. Ook een Disneyachtige parade is een idee, waarbij de wagens vaker rondrijden over een parcours. De organisatie wil pas na het corso van volgende week zaterdag knopen gaan doorhakken.