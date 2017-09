Busongeluk Apeldoorn: 1 zwaargewonde en veel kapotte gebitten

APELDOORN - Het kan niet anders of het was een enorme klap, donderdagmiddag in Apeldoorn. Een buschauffeur van Syntus nam bij station Osseveld een verkeerde afslag, mogelijk vanwege werkzaamheden. Hij reed niet over de busbaan maar over het fietspad naar het viaduct.

De weg is daar hoger dan bij de busbaan en dat past niet met de lijnbus. Het voertuig schoot zeker vijf meter door en raakte zwaar beschadigd.

Zeven mensen raakten gewond, een passagier is er slecht aan toe. 'We troffen bij aankomst chaos aan', vertelt politie-officier Edwin Katerberg. 'We zagen gewonden uit de bus komen en dan probeer je zoveel mogelijk mensen te helpen.'

De gewonden kregen eerste hulp van doktoren van een medisch centrum in de buurt. 'Er zitten geen veiligheidsgordels in de bus, wel een hoop stangen. Daar zijn wat gebitten gesneuveld', zegt Katerberg. De tanden die op straat lagen, zijn verzameld en naar de tandarts gebracht.

Nazorg voor passagiers

De chauffeur raakte in tegenstelling tot eerdere berichten niet zwaargewond. Hij wilde na het ongeluk naar huis, maar hem werd geadviseerd zich toch nog even in het ziekenhuis te melden. Met een medewerker van Syntus is hij naar het ziekenhuis in Deventer gegaan.

Het ongeluk trok veel bekijks. 'Ik was nieuwsgierig want ik zag politie en brandweer', vertelt een man die zijn honden uitlaat. 'Er gebeurt hier eigenlijk nooit wat, vandaar dat ik even kom kijken.' Hij is geschrokken maar ook opgelucht. 'Ik ben blij dat ik nooit met de bus ga.'

De bus werd halverwege de avond vanonder het viaduct vandaan getrokken. Het voertuig is in beslag genomen door de politie. Die gaat onderzoeken hoe het kon dat de buschauffeur per ongeluk voor het fietspad koos. In de omgeving van het viaduct zijn er werkzaamheden, mogelijk dat hij daardoor de verkeerde keuze maakte.

Voor de dienstregeling heeft het ongeluk verder geen gevolgen. Slachtoffers kunnen bij Syntus terecht voor nazorg, vertelt een woordvoerster. De vervoerder gaat het ongeluk intern evalueren.

Zie ook: Bus rijdt zich klem onder viaduct: zeven gewonden