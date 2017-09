Elburg maakt kruispunt veiliger voor fietsers

De kruising in februari 2016 na een ernstig ongeluk. Foto: Benjamin de Vries

ELBURG - Burgemeester en wethouders van Elburg willen de kruising van de Nunspeterweg-Gregorystraat-Wildemaetstraat veiliger maken voor fietsers.

Volgens het college vinden veel fietsers deze kruising onveilig. Wethouder Henk Wessel: 'Zij ervaren de kruising als onduidelijk. Dat willen we - na overleg met een externe deskundige, het wijkcomité en de Verkeersadviesgroep - verbeteren en daarom volgt nu dit voorstel voor de raad.'

Automobilisten die uit de richting van de Vesting komen, krijgen beter zicht op de kruising en de aanrijdende fietsers. De bocht wordt iets aangepast. Voor fietsers worden diverse aanpassingen gedaan. Wessel: 'De oversteekplaats van de Gregoryweg ter hoogte van nummer 4 vervalt en er komt een nieuwe, beter zichtbare oversteekplaats op de Nunspeterweg.'

In 2015 is de kruising aangepast. Het jaar erop gebeurden er twee ernstige ongelukken. Uit onderzoek van de politie bleek volgens de gemeente niet dat de kruising voor fietsers gevaarlijk is, maar veel fietsers ervaren dat wel zo.

