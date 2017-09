Zweefvliegers vrezen voor 'rondje om de kerk'

ARNHEM - Zweefvliegveld Terlet bij Arnhem sluit zich aan bij het protest tegen de geplande vliegroutes richting Lelystad.

Terlet vreest dat vliegers door de vliegroutes en de bijbehorende hoogtebeperkingen veroordeeld zijn tot een 'rondje om de kerk' omdat ze niet meer ver kunnen vliegen.

Volgens een persbericht worden de 700 zweefvliegers die gebruikmaken van Terlet niet alleen sterk beperkt door de nieuwe vliegroutes, maar ook door het voorgestelde alternatief. Dat alternatief werd twee weken terug gepresenteerd door vliegveld Teuge en moet ervoor zorgen dat Teuge gewoon open kan blijven.

De voorzitter van de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT) Maarten Baltussen zegt dat de nieuwe vliegroutes ook hinderlijke gevolgen hebben voor de Nationale Kampioenschappen zweefvliegen, zoals die afgelopen jaar op Terlet werden gehouden.

Tweede Kamer

Het verzet tegen de geplande laagvliegroutes over de Veluwe groeit met de dag. Actiegroepen uit Gelderland en Overijssel willen volgende week gezamenlijk tienduizenden handtekeningen aanbieden bij de Tweede Kamer. De actiegroepen vinden dat de laagvliegroutes geluidsoverlast geven en slecht zijn voor het milieu.

Staatssecretaris Dijksma heeft beloofd dat ze volgende week woensdag de Kamer wil informeren over het onderzoek naar de aanvliegroutes naar Lelystad. Over twee weken wordt er in de Tweede Kamer over gepraat.

Zie ook: