ZALTBOMMEL - De 13-jarige Melvin die donderdagavond werd vermist, is terecht.

Hij was voor het laatst gezien in de buurt van het NS-station in Zaltbommel. 'Wij maken ons zorgen om deze jongen en zijn dan ook dringend naar hem op zoek', zei de politie op Facebook.

Rond 22.45 uur meldde de politie dat de jongen is aangetroffen. Waar hij was en hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.