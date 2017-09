Jongen (13) vermist in Zaltbommel

Foto: politie Zaltbommel (betere kwaliteit foto is er niet)

ZALTBOMMEL - De politie is op zoek naar de 13-jarige Melvin. Hij is voor het laatst gezien in de buurt van het NS-station in Zaltbommel, meldt de politie donderdagavond.

'Wij maken ons zorgen om deze jongen en zijn dan ook dringend naar hem op zoek', zegt de politie op Facebook. Melvin draagt een legergroene jas en een grijze joggingbroek. Hij heeft een zwarte trui met capuchon aan, er staat een afbeelding op van Al Pacino. Melvin draagt zwarte Nike-schoenen. Het is een magere jongen met bruin haar. Wie Melvin heeft gezien, wordt gevraagd 112 te bellen.