Formido maakt plaats voor Praxis

NIJKERK - Sandy Perquin van moedermaatschappij Maxeda wil het geen overname noemen, want het bedrijf is al onderdeel van de holding. Maar dat doe-het-zelfketen Formido uit het straatbeeld zal verdwijnen, zoveel is zeker. Formido heeft vijftien vestigingen in Gelderland. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk.

Het bedrijf wil de structuur binnen het bedrijf vereenvoudigen en gaat om die reden Formido veranderen in Praxis. Het is niet zeker of er ook banen op de tocht komen te staan. 'We willen voor de negentien vestigingen die niet franchise zijn een baangarantie, mochten we een vestiging gaan sluiten. Voor de 62 franchisenemers is dit niet het geval.'

Traject van twee tot drie jaar

Maxeda trekt twee tot drie jaar uit om de verandering door te voeren in de organisatie. 'We zullen elke vestiging bezoeken en kijken wat voor die vestiging het potentieel is.'

De reden van de verandering motiveert het bedrijf met 'de retailmarkt heeft te maken met veranderende en uitdagende marktomstandigheden en toegenomen concurrentie, onder meer door nieuwe toetreders op de doe-het-zelfmarkt. Schaalgrootte is steeds belangrijker om te kunnen opereren en de klanten een aantrekkelijk aanbod te blijven bieden.'

Wat dit concreet betekent voor de invulling van de winkels en het aantal personeelsleden is nog onduidelijk.