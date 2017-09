Zwembad Wezep vrijdag weer helemaal open

Het water stond 30 cm lager - Foto: Facebook zwembad De Veldkamp

WEZEP - Zwembad De Veldkamp in Wezep is vrijdag weer helemaal open. Door een gesprongen leiding en een kapot filter was er 30 centimeter water uit het wedstrijdbad de machinekamer in gelopen.

Het bad was donderdag door de problemen een groot deel van de dag dicht. Ook een deel van de zwemlessen ging niet door. De brandweer heeft de machinekamer leeggepompt. Donderdagmiddag kon het recreatiebad weer open. Het wedstrijdbad kan pas vrijdagochtend weer gebruikt worden, vertelt zwembadmanager Willem Verwoert. 'Het gaat om 112,5 kuub water dat er weer in moet en daarna moet het nog verwarmd worden.' Supervervelend Over de schade is nog niets bekend, zegt Verwoerd. De kosten zitten hem niet alleen in de reparaties van het leiding en de filter. 'We missen inkomsten omdat we een groot deel van de dag dicht waren en je personeelskosten gaan wel door. Maar we vinden het vooral supervervelend voor de mensen.' Zie ook: Zwembad getroffen door lekkage