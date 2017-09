Kelderman blijft derde in Vuelta en nadert Nibali

SANTO TORIBIO DE LIEBANA - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld staat ook na de achttiende etappe van de Ronde van Spanje op de derde plaats.

De rit over 169 kilometer naar Santo Toribio de Liébana werd gewonnen door de Belg Sander Armée. De renner uit de ploeg Lotto-Soudal reed op het slotklimmetje naar Santo Toribio de Liébana weg van zijn Kazakse medevluchter Aleksei Loetsenko.

De twee waren in de slotfase van de etappe ontsnapt uit een kopgroep van twintig renners, waarin ook de Nederlander Antwan Tolhoek meefietste. De renner van LottoNL-Jumbo eindigde als negende op 1.38 minuten.

De klassementsrenners arriveerden, met Fabio Aru voorop, zo'n 10 minuten na de winnaar. De Italiaan was weggesprongen in de afdaling van de voorlaatste col. De Astana-renner hoopte nog wat tijd goed te maken, maar zat aan de finish slechts 12 seconden voor rodetruidrager Chris Froome.

Kelderman loopt wat in

Wilco Kelderman ging opnieuw goed mee en kwam vier tellen na Froome over de meet. De kopman van Team Sunweb had de Rus Ilnur Zakarin, zijn grootste concurrent voor het podium, in het wiel.

Kelderman pakte tijd terug op Vincenzo Nibali, de nummer twee van het klassement. De Italiaan kwam 17 seconden na hem over de finish. In het algemeen klassement is het verschil tussen Nibali en Kelderman 40 seconden.