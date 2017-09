NEC-toptalent Ferdi Kadioglu terug als basisspeler: mijn kop voelt nu weer vrij

door: Richard van der Made

Gaat hij wel of gaat hij niet? Dat was de afgelopen zomermaanden vaak de vraag bij NEC. Het grootste talent uit de eigen opleiding wilde na zijn sterke optredens vorig seizoen in de eredivisie blijven, maar kwam niet weg. Ondanks de degradatie van de Nijmeegse club. Vitesse toonde interesse en kwam ook met concrete biedingen. Daarnaast meldde ook het Turkse Galatassary zich in De Goffert bij technisch directeur Remco Oversier.

Rustig blijven

De pas 17-jarige Kadioglu, misschien wel het grootste talent van Nederland, was teleurgesteld en had zichtbaar moeite met de situatie. NEC liet hem namelijk niet gaan. 'Soms zat ik met mijn kop ergens anders', geeft hij toe. 'Ik heb er met mijn ouders en zaakwaarnemer over gesproken. Nee, niet veel met de club. Af en toe was het lastig. Het was geen fijne periode, maar je moet je er overheen zetten. En vooral rustig blijven. Ik denk dat mij dat aardig gelukt is.'

Kar trekken

NEC liet de speler met veruit de meeste potentie niet vertrekken in een seizoen waarin de Nijmeegse trots direct terug wil naar de eredivisie. Kadioglu moet in die race naar de titel de sleutelspeler zijn en de kar trekken. Ook al is de middenvelder dus nog piepjong. 'Ik heb ook gehoord dat ze het elftal om mij heen willen bouwen. Dat is leuk om te horen. Ik weet niet of dat uitkomt', glimlacht hij ietwat verlegen.

Hij zegt na een mentaal zware periode het hoofd weer fris te hebben. Bij onder 19 schitterde het toptalent vorige week. 'Ik heb twee lekkere wedstrijden gespeeld. In het tweede duel heb ik vier assists mogen geven.'

Kop weer vrij

Het heeft even geduurd, maar vanavond in De Vliert in Den Bosch gaat Kadioglu eindelijk weer eens spelen in het shirt van NEC. 'Dat klopt, ik start morgen', bevestigt hij na de laatste training bij stadion De Goffert. 'De trainer heeft me dat inderdaad verteld. Deze week is het mij gegund. Mijn kop is nu weer vrij en het gaat hartstikke goed met me. Misschien was ik soms met mijn kop ergens anders, maar ik heb ook goede trainingen gehad vind ik. Mijn doelen? Een vaste basisspeler worden bij NEC en veel goals en assists maken. Ik wil kampioen worden.'

Zie ook:

Gepasseerde Ferdi Kadioglu weer in de basis bij NEC