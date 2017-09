Wageningse studenten zaten in orkaan Irma

WAGENINGEN - Twee studenten van de Wageningen Universiteit en twee van hogeschool Van Hall Larenstein zaten midden in orkaan Irma.

De vier zijn op stage in het gebied om restauratiewerk te verrichten aan het koraal, zegt ecoloog Erik Meesters. 'Er was net een wisseling van de wacht. Twee studenten stonden op het punt terug te keren, twee nieuwe waren net aangekomen.’ De ecoloog was zelf ook op het eiland maar vertrok vlak voordat de tropische storm aankwam. 'Toen mijn vlucht was omgeboekt, was ook nog niet bekend dat Irma recht over het eiland zou trekken.'

Geen contact

Meesters heeft nog geen contact kunnen leggen met de studenten, maar denkt dat ze het goed maken. 'Er is nog niets over slachtoffers bekend. Ze zitten niet in houten huisjes, maar in stenen studentenonderkomens. Ik heb ze wel op het hart gedrukt vooral niet naar buiten te gaan, want er vliegt van alles rond tijdens zo'n orkaan. Dat levert vaak de meeste slachtoffers op.'