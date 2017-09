Bus rijdt zich klem onder viaduct: zeven gewonden

Een slachtoffer is met een traumahelikopter opgehaald. Ook is er iemand met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van die twee is de chauffeur. De rest van de gewonden is ter plaatse behandeld. Volgens de politie hebben veel slachtoffers schade aan hun gebit, omdat ze door de klap met hun tanden op de stoelen voor hen gebotst zijn.

De chauffeur van de lijnbus van Syntus reed per ongeluk een fietspad op. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie is bezig met onderzoek.

Beelden van de ravage:

Vlak bij huisartsenpost

Verslaggever Jeroen Mäkel zag de ravage in Apeldoorn van dichtbij en sprak omstanders. Zo sprak hij met een jongetje van zeven. Hij hoorde de klap en zag veel bloed bij de bus liggen.

Het ongeluk gebeurde vlak bij een medisch centrum. Er waren daardoor meteen veel artsen ter plaatse om de slachtoffers te helpen.