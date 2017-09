APELDOORN - Bij station Osseveld in Apeldoorn heeft donderdagmiddag een bus zich klemgereden onder een viaduct. Er zijn acht gewonden gevallen. Zeven van hen raakten lichtgewond.

Een persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de lijnbus van Syntus reed per ongeluk een fietspad op. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoe het met de chauffeur gaat.