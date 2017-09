ProRail beboet illegale spooroverstekers

TRICHT - ProRail houdt geregeld controles bij overwegen omdat er mensen zijn die na het sluiten van de bomen toch nog oversteken. Op de Lingedijk in Tricht leidde dat woensdag tot twintig boetes.

De boetes verschillen in hoogte omdat het voor auto's duurder is dan voor voetgangers of fietsers om de spoorweg illegaal over te steken. 'Het is gewoon levensgevaarlijk om op die plek de spoorbomen te negeren, overal is het gevaarlijk trouwens. De trein komt daar met 140 kilometer per uur langsrazen en heeft honderden meters nodig om te remmen indien er iets gebeurt', zegt een woordvoerder van ProRail.

Overweg verdwijnt

De overweg aan de Lingedijk in Tricht zal in de toekomst verdwijnen en daar is de spoorbeheerder blij mee. 'Het is een punt waar treinverkeer en het gewone verkeer elkaar hinderen en in gevaar brengen. We zijn blij dat deze overgang in de toekomst verdwijnt en een tunnel wordt.'